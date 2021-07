Stellantis & soliti noti. Ecco chi fa gli affari con la pandemia. Solo a Fca 100 milioni in 3 mesi. E ha ancora ordini per 237 milioni (Di giovedì 22 luglio 2021) In circa 17 mesi la struttura del Commissario straordinario per l’emergenza Covid ha messo a bando più di 18 miliardi di euro, per un totale di quasi 15mila lotti di gara. Il commissario Francesco Paolo Figliuolo a più riprese ha evidenziato di voler marcare le differenze con la precedente gestione, quella di Domenico Arcuri, ma la trasparenza sugli appalti milionari continua a mancare e non è neppure chiaro se le venti aziende che negli ultimi mesi hanno ottenuto i maggiori pagamenti abbiano incassato quelle somme per contratti stipulati da Arcuri o da Figliuolo. IL PUNTO. Il generale Figliuolo ha reso pubblici i pagamenti effettuati negli ultimi due ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 22 luglio 2021) In circa 17la struttura del Commissario straordinario per l’emergenza Covid ha messo a bando più di 18 miliardi di euro, per un totale di quasi 15mila lotti di gara. Il commissario Francesco Paolo Figliuolo a più riprese ha evidenziato di voler marcare le differenze con la precedente gestione, quella di Domenico Arcuri, ma la trasparenza sugli appalti milionari continua a mancare e non è neppure chiaro se le venti aziende che negli ultimihanno ottenuto i maggiori pagamenti abbiano incassato quelle somme per contratti stipulati da Arcuri o da Figliuolo. IL PUNTO. Il generale Figliuolo ha reso pubblici i pagamenti effettuati negli ultimi due ...

