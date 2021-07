Advertising

lautomobile_ACI : A partire dal 30 agosto, @Stellantis avrà un nuovo Chief Technology Officer: si tratta di Ned Curic, attualmente vi… - ANSA_Motori : Ned Curic, attualmente vice presidente di Alexa Automotive, entrerà a far parte di Stellantis come chief technolog… - Imille10 : Ned Curic è il nuovo Chief Technology Officer di Stellantis - - SpotandWeb : Nuova notizia: Ned Curic Chief Technology Officer di Stellantis - EstebBeltramino : Stellantis: Ned Curic (Alexa) sarà responsabile tecnologia #motori -

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis Curic

La Repubblica

Ned, attualmente vicepresidente di Alexa Automotive , Amazon , sarà Chief Technology Officer dia partire dal 30 agosto 2021 . Come cto di, Nedriporterà al ceo del gruppo, Carlos Tavares . E gestirà tutte le risorse relative alla tecnologia per il gruppo. Dal 2017 è stato in Amazon come Vice Presidente di Alexa ...In qualità di CTO di, Nedriporterà al CEO Carlos Tavares e gestirà tutte le risorse relative alla tecnologia per il gruppo. Nedè un esperto riconosciuto a livello mondiale da ...Stellantis, Curic, il nuovo capo tecnologia, arriva da Amazon. Tavares: Ned si unisce a noi nel momento perfetto per plasmare Stellantis.Ned Curic, attuale vice presidente di Alexa Automotive (Amazon), fa il suo ingresso in Stellantis dove ricoprirà la carica di Chief Technology Officer (CTO) a partire dal 30 agosto 2021.Curic, che sar ...