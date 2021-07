Stecchi | il fiorentino alle Olimpiadi che sogna Santo Spirito

(Di giovedì 22 luglio 2021) Sta partendo per il Giappone, dove si svolgeranno le. Nato nel Chianti si è spostato presto a Firenze, ma oggi è sballottato per i meeting di tutta Europa (e anche in tutto il mondo). La sua ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Stecchi fiorentino

FirenzeToday

Claudiopartirà per Tokyo venerdì 23 luglio e si sposterà subito nella base italiana di Tokorozawa. Le qualificazioni del salto con l'asta si svolgeranno la mattina del 31 luglio (quando in ...'Sinceramente mi aspettavo qualcosa di più - le parole di- Però l'entrata a 5,40 non è ... Per il, 29 anni, era il rientro in gara a distanza di dieci mesi dall'ultima volta, cioè ...(da fidal.it) Si conclude con la misura di 5,40 il test pre-olimpico dell’astista azzurro Claudio Stecchi (Fiamme Gialle). A Castelporziano (Roma), sulla pedana dei suoi allenamenti, nel centro sporti ...A Castelporziano (Rm), nel test pre-olimpico l'astista azzurro Claudio Stecchi (Fiamme Gialle) ha chiuso con la misura di 5,40.