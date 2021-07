Stato di emergenza fino al 31 dicembre. Green Pass, ecco le regole dal 5 agosto (Di giovedì 22 luglio 2021) Lo Stato d'emergenza per il Covid dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2021. E' quanto emerge dalla cabina di regia a Palazzo Chigi, che confermano le ipotesi della vigilia, suffragate dalla ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 luglio 2021) Lod'per il Covid dovrebbe essere prorogatoal 312021. E' quanto emerge dalla cabina di regia a Palazzo Chigi, che confermano le ipotesi della vigilia, suffragate dalla ...

