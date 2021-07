Stato di emergenza fino al 31 dicembre, dal 5 agosto green pass in bar-ristoranti (Di venerdì 23 luglio 2021) Dal prossimo 5 agosto sarà necessario il green pass per le consumazioni al tavolo in ristoranti e bar al chiuso, ma anche in altri luoghi come teatri, cinema e palestre. È la decisione emersa dalla cabina di regia che si è riunita a Palazzo Chigi. Il decreto che il governo si appresta a varare conterrà innanzitutto la proroga fino al prossimo 31 dicembre dello Stato di emergenza (in scadenza il 31 luglio).Nel dl saranno fissati anche i nuovi criteri per definire i "colori" delle regioni. Il passaggio dalla zona bianca a quella gialla ci ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 23 luglio 2021) Dal prossimo 5sarà necessario ilper le consumazioni al tavolo ine bar al chiuso, ma anche in altri luoghi come teatri, cinema e palestre. È la decisione emersa dalla cabina di regia che si è riunita a Palazzo Chigi. Il decreto che il governo si appresta a varare conterrà innanzitutto la prorogaal prossimo 31dellodi(in scadenza il 31 luglio).Nel dl saranno fissati anche i nuovi criteri per definire i "colori" delle regioni. Ilaggio dalla zona bianca a quella gialla ci ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Si va verso la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre: è quanto emerge dalla riunione della C… - galeazzobignami : Dopo 18 mesi non si può più parlare di Stato di Emergenza. Si deve parlare di Stato di incapacità di chi doveva ri… - Agenzia_Ansa : Dal 6 agosto per consumare in bar e ristoranti al chiuso bisognerà avere il Green Pass. Le discoteche rimarranno ch… - alpardu : RT @DanielsunIt: @MinervaMcGrani1 Il Ministero dei Trasporti era già stato informato più di 3 settimane fa(anche 1 mese) che l'emergenza do… - Nath67Lic : RT @galeazzobignami: Dopo 18 mesi non si può più parlare di Stato di Emergenza. Si deve parlare di Stato di incapacità di chi doveva risol… -