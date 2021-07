Spionaggio | nessuno smartphone è al sicuro | cosa sappiamo del caso Pegasus

(Di giovedì 22 luglio 2021) La lista delle personalità politiche controllate e spiate dal software israelianosi allunga. Dalla Francia all’Italia, passando dal Sudafrica e dal Pakistan fino al Messico, emerge un elenco di 50mila numeri di telefono attraverso il quale gli analisti e i giornalisti titolari dell’inchiesta sono potuti risalire all’identità di circa 180 reporter; e con il passare dei giorni si stanno aggiungendo nuovi nomi appartenenti anche ad attivisti, difensori per i diritti umani ma, soprattutto, appunto, capi di Stato e di governo. Una sorta di inquietante ‘tutti contro tutti’, con un’azienda privata israleliana che ha venduto il software a diversi servizi segreti di tutto ...

Advertising

flbadaro : @Canone_Inverso_ @d_essere ma nessuno parla di NSA? Dopo Obama hanno spento tutti i loro programmi di spionaggio??? - Llukas79 : RT @LupodiBrughiera: Infatti lo scandalo è su #Pegasus (pompato dallo 'spionaggio' ?? ai danni di #Macron) ma nessuno tocca cose più pericol… - Lelecottero : RT @LupodiBrughiera: Infatti lo scandalo è su #Pegasus (pompato dallo 'spionaggio' ?? ai danni di #Macron) ma nessuno tocca cose più pericol… - LupodiBrughiera : Infatti lo scandalo è su #Pegasus (pompato dallo 'spionaggio' ?? ai danni di #Macron) ma nessuno tocca cose più peri… - ElisaMarincol : RT @Reale_Scenari: #19luglio #PegasusProject Spionaggio giornalisti nel mondo. Ruolo svolto da Orban lo trovate spiegato qui -

Ultime Notizie dalla rete : Spionaggio nessuno

QuiFinanza

"Pegasus" ci ha spiegato il giornalista esperto di terrorismo einternazionale Stefano ...scrupolo a farglielo avere? Quando si fanno affari non si guardano certi particolari. ...SPYWARE PEGASUS/ "Da Prodi a Macron, guadagni e perdite delloglobale" In particolare l'... Pegasus, scandalo spyware: almeno 10 Paesi coinvolti/ Snowden: "è al sicuro" La Francia, ...Il caso Pegasus, un trojan che in molti paesi, anche 'normali', ha monitorato politici, giornalisti, avvocati e attivisti vari ...Si allunga l'elenco delle personalità che sarebbero state spiate attraverso il software sviluppato dall'israeliana Nso Group. Si muovono Ue e governi. 20 anni fa lo scandalo 'Echelon' ...