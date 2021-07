Spiedini di gamberi impanati al pistacchio | Facili e veloci

Leggi su cityroma

(Di giovedì 22 luglio 2021)dialricettasprintOggi vi presentiamo un finger food di pesce molto gustoso e insolito. Stiamo parlando deglidial. Si tratta di semplici bastoncini in legno realizzati per uso culinario che vengono infilzati con questi crostaceicon pan grattato mescolato a della granella die cotti in forno seguendo le indicazioni della ricetta. Ovviamente potete anche scegliere di apportare piccole mutazioni alla ricetta, per esempio ...