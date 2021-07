Speranza: “Il tasso di ospedalizzazione sarà il ‘driver’ per il cambio dei colori nelle regioni” (Di giovedì 22 luglio 2021) ROMA – “Abbiamo deciso in accordo con le regioni che il tasso di ospedalizzazione sia il ‘driver’ per il cambio dei colori nelle regioni”. Lo ha detto il ministro della salute, Roberto Speranza (foto), nel corso della conferenza stampa odierna. “Per tutto il governo – ha detto ancora Speranza – la scuola è una priorità assoluta e faremo ogni sforzo per consentire una riapertura in piena sicurezza è in presenza. Ma non vorrei che passi un messaggio che negli insegnanti c’è sfiducia perché l’85% si e’ vaccinato c’è un 15% da ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 22 luglio 2021) ROMA – “Abbiamo deciso in accordo con leche ildisia ilper ildei”. Lo ha detto il ministro della salute, Roberto(foto), nel corso della conferenza stampa odierna. “Per tutto il governo – ha detto ancora– la scuola è una priorità assoluta e faremo ogni sforzo per consentire una riapertura in piena sicurezza è in presenza. Ma non vorrei che passi un messaggio che negli insegnanti c’è sfiducia perché l’85% si e’ vaccinato c’è un 15% da ...

