Advertising

CorriereCitta : Spaventoso incendio alle porte di Roma: in azione vigili del fuoco e mezzi aerei - Nat_Casatelli : RT @Miti_Vigliero: Spaventoso incendio, vanno a fuoco 500 ettari nel Gargano: 'È stato terribile' - 50GENNY : RT @Miti_Vigliero: Spaventoso incendio, vanno a fuoco 500 ettari nel Gargano: 'È stato terribile' - BomprezziMarco : RT @Miti_Vigliero: Spaventoso incendio, vanno a fuoco 500 ettari nel Gargano: 'È stato terribile' - PatriziaOrlan11 : RT @Miti_Vigliero: Spaventoso incendio, vanno a fuoco 500 ettari nel Gargano: 'È stato terribile' -

Ultime Notizie dalla rete : Spaventoso incendio

Today.it

rogo nella notte a Modena. E' successo intorno alla mezzanotte in una palazzina di via ... intervenuta insieme alla polizia locale e ai vigili del fuoco e al 118, non è escluso che l'...I militari dell'Arma hanno appurato che all'origine di quellorogo c'è stato il comportamento dissennato di due fratelli, che l'altro ieri sono stati denunciati percolposo e ...Spaventoso rogo nella notte a Modena. E’ successo intorno alla mezzanotte in una palazzina di via Emilia Ovest all’incrocio con via San Cataldo. Stando agli accertamenti che sono stati condotti sul po ...Notte di paura in via Emilia Ovest: un uomo ha cosparso di benzina l'appartamento per poi appiccare il rogo.L'ipotesi della spedizione punitiva ...