"Sparano per vocazione". L'odio di Lerner sulla Lega: "In quel partito sparare agli africani è una vocazione"

Ultime Notizie dalla rete : Sparano per Sparano per vocazione". L'odio di Lerner sulla Lega La vittima, 39 anni, è conosciuto a Voghera per le piazzate nei bar, la lista di precedenti lunga mezzo metro, una vita passata sulla panchina e un Tso già realizzato. Tecnicamente è, o meglio era, ...

Riordino rete ospedaliera Asl1, Fedele (M5S) spegne molti entusiasmi Si sparano numeri su fantomatici aumenti di posti letto , come ad esempio nella struttura di ... ma un servizio legato alla cronicità che viene suddiviso nei vari reparti ospedalieri: per intenderci il ...

"Sparano per vocazione". L'odio di Lerner sulla Lega il Giornale Voghera. Oggi prevista la richiesta di convalida dell'arresto di Adriatici Si attendono intanto i risultati dell'autopsia su Youns El Boussetaoui per cercare si fare luce su quanto accaduto. La sorella della vittima: "Assassino a casa, dov'è la legge in Italia?" ...

Omicidio Voghera, i famigliari della vittima: «Era malato, aveva due bambini. Andava curato, non ammazzato» La sorella di Youns El Boussettaoui, ucciso dall’assessore Massimo Adriatici: «Gli hanno sparato in piazza e l’assassino è tranquillo a casa sua». I parenti avevano cercato di aiutarlo facendolo ricov ...

