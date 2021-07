Spalletti: «Basta parlare di Napoli-Verona. Per Koulibaly mi incateno. Insigne? Sono ottimista» (Di giovedì 22 luglio 2021) Ieri l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha incontrato i tifosi in piazza, a Dimaro, con Zielinski e Politano. Ha messo un punto sulla questione Napoli-Verona. «Precisiamo una cosa: la dobbiamo far finita con questa partita, abbiamo già dato come rabbia e delusione. Portarsi dietro questa delusione significa dargli ulteriore forza. Le partite passano per non passare più. Se una la perdi è meglio andare alla successiva. È bene che lo abbiano chiaro i calciatori, se ne parliamo ancora è ulteriore tempo perso. Guardiamo avanti». Un tifoso gli ha chiesto della mentalità del gruppo, della personalità che a volte manca ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 luglio 2021) Ieri l’allenatore del, Luciano, ha incontrato i tifosi in piazza, a Dimaro, con Zielinski e Politano. Ha messo un punto sulla questione. «Precisiamo una cosa: la dobbiamo far finita con questa partita, abbiamo già dato come rabbia e delusione. Portarsi dietro questa delusione significa dargli ulteriore forza. Le partite passano per non passare più. Se una la perdi è meglio andare alla successiva. È bene che lo abbiano chiaro i calciatori, se ne parliamo ancora è ulteriore tempo perso. Guardiamo avanti». Un tifoso gli ha chiesto della mentalità del gruppo, della personalità che a volte manca ...

