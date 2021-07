Space Buns, l’acconciatura anni ’90 è quella che vorrete per l’estate (Di giovedì 22 luglio 2021) Incredibile cosa la nostalgia riesce a fare. Un’altra tendenza per la moda capelli in arrivo dritto dagli anni ’90 ed è la Space Buns, amatissima dalle celebrità ieri (Gwen Stefani) come oggi (Ariana Grande). Quest’acconciatura, per quanto buffa e all’apparenza complicata, è molto più facile di quel che sembra, è perfetta per un look sbarazzino e comoda soprattutto nei periodi più caldi dell’anno. Chi è nato negli anni ’90 assocerà sicuramente questa particolare acconciatura allo stile delle combattenti che vestivano alla marinara (Sailor Moon&Company). Ma il boom nel mondo pop è arrivato con le cantanti, sia con Gwen ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 22 luglio 2021) Incredibile cosa la nostalgia riesce a fare. Un’altra tendenza per la moda capelli in arrivo dritto dagli’90 ed è la, amatissima dalle celebrità ieri (Gwen Stefani) come oggi (Ariana Grande). Quest’acconciatura, per quanto buffa e all’apparenza complicata, è molto più facile di quel che sembra, è perfetta per un look sbarazzino e comoda soprattutto nei periodi più caldi dell’anno. Chi è nato negli’90 assocerà sicuramente questa particolare acconciatura allo stile delle combattenti che vestivano alla marinara (Sailor Moon&Company). Ma il boom nel mondo pop è arrivato con le cantanti, sia con Gwen ...

Advertising

shesluna : fantasmino in ogni foto dove sponsorizza qualcosa BUT quanto è carina con gli space buns ???? - FL0WERB0YNAMU : @Y00NKlTTY @MIMIsL0V3LY anche io per gli space buns e per il modo di vestirsi avevo ricevuto bi energy - Y00NKlTTY : @MIMIsL0V3LY @FL0WERB0YNAMU sono gli space buns ad avermi tirato in inganno allora -

Ultime Notizie dalla rete : Space Buns Chiara Ferragni, Global Brand ambassador ghd: "Quando da ragazzina mi 'stiravo' i capelli ovunque..." ... cosa fai? Dipende quanto è 'bad'; quanto sono brutti: se sono sporchi, di solito punto su raccolti facili ma d'effetto, come degli space buns doppi alti, un messy bun o una messy ponytail, con un ...

Acconciature capelli cerimonia: quelle di tendenza per l'estate 2021 Dalle acconciature decorate con fermagli per capelli molto vistosi, alle trecce 'da boxer', fino agli space buns , ovvero due piccoli chignon sulla parte alta della testa , al posto dei codini. Per ...

Space Buns, l’acconciatura anni ’90 è quella che vorrete per l’estate Velvet Mag Space buns, l’acconciatura genderless dell’estate 2021: da Chiara Ferragni a Justin Bieber La tendenza capelli dell’estate 2021 si ispira ancora una volta agli anni ’90: i protagonisti questa volta sono gli space buns indossati ...

... cosa fai? Dipende quanto è 'bad'; quanto sono brutti: se sono sporchi, di solito punto su raccolti facili ma d'effetto, come deglidoppi alti, un messy bun o una messy ponytail, con un ...Dalle acconciature decorate con fermagli per capelli molto vistosi, alle trecce 'da boxer', fino agli, ovvero due piccoli chignon sulla parte alta della testa , al posto dei codini. Per ...La tendenza capelli dell’estate 2021 si ispira ancora una volta agli anni ’90: i protagonisti questa volta sono gli space buns indossati ...