Sorpresa a Casa Milan: tifosi incitano Gazidis con uno striscione (Di giovedì 22 luglio 2021) Un fulmine a ciel sereno quello che pochi giorni fa ha colpito i tifosi Milanisti, ma non solo, anche gli amanti del calcio in generale. Tramite un comunicato stampa la società rossonera infatti aveva annunciato che al suo dirigente, Ivan Gazidis, era stato diagnosticato un cancro alla gola. Notizia terribile, pessima, che nessuno mai avrebbe voluto sentire. E quest’oggi pomeriggio, un gruppo di tifosi si è recato sotto Casa Milan per manifestare tutto il loro appoggio per questa difficile situazione. Hanno anche portato uno striscione con su scritto: “Ivan non mollare. ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 22 luglio 2021) Un fulmine a ciel sereno quello che pochi giorni fa ha colpito iisti, ma non solo, anche gli amanti del calcio in generale. Tramite un comunicato stampa la società rossonera infatti aveva annunciato che al suo dirigente, Ivan, era stato diagnosticato un cancro alla gola. Notizia terribile, pessima, che nessuno mai avrebbe voluto sentire. E quest’oggi pomeriggio, un gruppo disi è recato sottoper manifestare tutto il loro appoggio per questa difficile situazione. Hanno anche portato unocon su scritto: “Ivan non mollare. ...

Advertising

EllyBarbolini : @VirnaBalanzin Tantissimo… io continuativamente devo dire mai, per fortuna. Però è proprio quella bella sorpresa in… - Arianna42843157 : RT @anna11824: Maria Stella Gelmini riporterà FI al 2 per cento! Sono gli over 60 che danno i voti a FI..chiudili in casa e vedrai che bell… - sisonproprioio : @karl_pet_75 Ni. La casa obiettivamente è brutta, la torre rinascimentale, la scala settecento, il portico boh uno… - flowyrus : H e O convivono a casa di lei, ohhhh che drama, che sorpresa — capisco, come mai lo sappiamo? è uscito qualcosa? so… - anna11824 : Maria Stella Gelmini riporterà FI al 2 per cento! Sono gli over 60 che danno i voti a FI..chiudili in casa e vedrai… -