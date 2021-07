Sono disabile... ma sto cercando di smettere (di riderne) (Di giovedì 22 luglio 2021) In questo ultimo episodio della serie vi racconto cosa significa rendersi conto che la disabilità può assumere diverse sfumature: può causare dolore fisico, psicologico, difficoltà relazionali, ma può diventare anche una scappatoia e nel peggiore dei casi (il mio) trasformarsi in una vera e propria dipendenza. Tranquilli, niente di serio Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 22 luglio 2021) In questo ultimo episodio della serie vi racconto cosa significa rendersi conto che la disabilità può assumere diverse sfumature: può causare dolore fisico, psicologico, difficoltà relazionali, ma può diventare anche una scappatoia e nel peggiore dei casi (il mio) trasformarsi in una vera e propria dipendenza. Tranquilli, niente di serio

