Sono 5057 i nuovi positivi al Covid in Italia | tasso sale al 2 | 3%

Advertising

EmMicucci : #Coronavirus Boom contagi in Italia: +469,5% in soli 10 giorni. I nuovi positivi erano 888 il 12 luglio, oggi sono… - dissipie1 : @fattoquotidiano 5057 raffreddori sono 5057 ridicoli raffreddori MALEDETTI MISERABILI PENNIVENDOLI - fisco24_info : Coronavirus, 5.057 nuovi casi e 15 decessi: I dati sono stati comunicati dalla protezione civile… - AnnaStramigioli : @Palazzo_Chigi i nuovi positivi oggi sono 5057. È chiaro che o vaccini non bastano, e il greenpass è insufficiente,… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono 5057

219.778 i tamponi molecolari e antigenici. Giovedì scorso erano stati 190.922. Il tasso di positività è oggi del 2,30% contro l' 1,30% di 7 giorni fa (+77,6%). IL TREND GIORNO PER GIORNO Restano ...I lucani guariti o negativizzati3. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera19 di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positiviin tutto 570. Per la ...ROME, JUL 22 - There have been 5,057 new cases of COVID-19 in Italy in the last 24 hours, and 15 more victims of the virus, the health ministry said Thursday. That compares with 4,259 new cases and 21 ...Milano, 22 lug. (askanews) - Sono 5057 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Italia nello ultime 24 ore, ma in particolare ...