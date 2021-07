Sonia Bruganelli rivela cosa suo marito Paolo Bonolis le ha raccomandato di non fare al Gf Vip 6 (Di giovedì 22 luglio 2021) Sonia Bruganelli – moglie del conduttore Paolo Bonolis – sarà insieme ad Adriana Volpe la prossima opinionista della nuova edizione del Gf Vip, condotto per la terza volta consecutiva da Alfonso Signorini. Intervistata da Il Corriere della Sera, la Bruganelli ha parlato, tra le varie cose, proprio dell’avventura che intraprenderà su Canale 5, partendo dal fatto che non sarà affatto un’opinionista democristiana: Democristiana non mi si addice proprio. Io penso che, non solo in tv, ma nella vita faccia comodo essere cinici, se non anestetizzati. E io tendo ad esserlo. Evidentemente Alfonso ha visto queste ... Leggi su isaechia (Di giovedì 22 luglio 2021)– moglie del conduttore– sarà insieme ad Adriana Volpe la prossima opinionista della nuova edizione del Gf Vip, condotto per la terza volta consecutiva da Alfonso Signorini. Intervistata da Il Corriere della Sera, laha parlato, tra le varie cose, proprio dell’avventura che intraprenderà su Canale 5, partendo dal fatto che non sarà affatto un’opinionista democristiana: Democristiana non mi si addice proprio. Io penso che, non solo in tv, ma nella vita faccia comodo essere cinici, se non anestetizzati. E io tendo ad esserlo. Evidentemente Alfonso ha visto queste ...

