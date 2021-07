Sonia Bruganelli opinionista per il Grande Fratello Vip 6 (Di giovedì 22 luglio 2021) “Accettare di fare il Gf Vip è la cosa più trasgressiva che ho fatto in vita mia“. E’ cosi che Sonia Bruganelli definisce la sua nuova avventura. Cosa farò Sonia Bruganelli al GF Vip 6? Da settembre, la moglie di Paolo Bonolis sarà a fianco di Adriana Volpe nel ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip 6. Un’esperienza che permetterà alla donna di farsi conoscere di più. Ha precisato che sarà un’opinionista cinica e pungente e ha spiegato in un’intervista sulle pagine del Corriere perché ha scelto di affiancare Signorini. “Io penso che, non solo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 22 luglio 2021) “Accettare di fare il Gf Vip è la cosa più trasgressiva che ho fatto in vita mia“. E’ cosi chedefinisce la sua nuova avventura. Cosa faròal GF Vip 6? Da settembre, la moglie di Paolo Bonolis sarà a fianco di Adriana Volpe nel ruolo dialVip 6. Un’esperienza che permetterà alla donna di farsi conoscere di più. Ha precisato che sarà un’cinica e pungente e ha spiegato in un’intervista sulle pagine del Corriere perché ha scelto di affiancare Signorini. “Io penso che, non solo ...

