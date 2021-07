Sonia Bruganelli opinionista al GF Vip: “la cosa più trasgressiva della mia vita”, e svela il consiglio di Paolo Bonolis (Di giovedì 22 luglio 2021) Sonia Bruganelli, imprenditrice e moglie di Paolo Bonolis, dal prossimo settembre ricoprirà il ruolo di nuova opinionista del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Alla vigilia dell’importante compito, la Bruganelli ha concesso una interessante intervista al Corriere della Sera nel corso della quale ha svelato che tipo di opinionista... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 22 luglio 2021), imprenditrice e moglie di, dal prossimo settembre ricoprirà il ruolo di nuovadel Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Alla vigilia dell’importante compito, laha concesso una interessante intervista al CorriereSera nel corsoquale hato che tipo di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

