Sonia Bruganelli al GF Vip: "La cosa più trasgressiva della mia vita" (Di giovedì 22 luglio 2021) Sarà lei una delle sorprese della nuova stagione del Grande Fratello Vip, in partenza il prossimo autunno: Sonia Bruganelli ha accettato di rivestire il ruolo di opinionista, per la sesta edizione del reality show condotta ancora una volta da Alfonso Signorini. Per molto tempo sono circolate indiscrezioni sulla sua partecipazione al GF Vip, almeno fin quando Paolo Bonolis non ha praticamente confermato la notizia con un post su Instagram, che ha suscitato scalpore tra i fan. Ora è la volta di Sonia Bruganelli: la moglie del conduttore ha deciso di rompere il silenzio sulla sua nuova avventura, in una lunga ...

