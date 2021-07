Sonia Bruganelli al GF Vip 6, ma per Paolo Bonolis c’è una cosa che non deve fare: “Si è raccomandato” (Di giovedì 22 luglio 2021) Sonia Bruganelli, voci confermate. È ormai ufficiale la sua partecipazione al GF Vip 6 come opinionista. L’indiscrezione che circolava ormai da settimane ha trovato conferma quando pochi giorni fa Pier Silvio Berlusconi ha presentato i palinsesti Mediaset della prossima stagione televisiva e lì è arrivata la conferma. Dopo Antonella Elia e Pupo Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sono le nuove opinioniste del Grande Fratello Vip, in partenza il 13 settembre 2021 con la sesta edizione, che sarà guidata per la terza volta consecutiva da Alfonso Signorini. La moglie di Paolo Bonolis ha quindi ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 luglio 2021), voci confermate. È ormai ufficiale la sua partecipazione al GF Vip 6 come opinionista. L’indiscrezione che circolava ormai da settimane ha trovato conferma quando pochi giorni fa Pier Silvio Berlusconi ha presentato i palinsesti Mediaset della prossima stagione televisiva e lì è arrivata la conferma. Dopo Antonella Elia e Pupoe Adriana Volpe sono le nuove opinioniste del Grande Fratello Vip, in partenza il 13 settembre 2021 con la sesta edizione, che sarà guidata per la terza volta consecutiva da Alfonso Signorini. La moglie diha quindi ...

