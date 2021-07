Sonia Bruganelli: «Accettare di fare l’opinionista al GF Vip è la cosa più trasgressiva che ho fatto in vita mia. Gli haters non dicono mai ‘che carina prende l’aereo privato a sue spese e porta pure gli amici’» (Di giovedì 22 luglio 2021) Sonia Bruganelli “Accettare di fare il Gf Vip è la cosa più trasgressiva che ho fatto in vita mia“. Sonia Bruganelli è pronta a tuffarsi in una nuova avventura. Da settembre, la moglie di Paolo Bonolis sarà infatti, insieme ad Adriana Volpe, opinionista del Grande Fratello Vip 6, condotto per la terza volta consecutiva da Alfonso Signorini. Un’esperienza che permetterà alla donna di farsi conoscere maggiormente. Dopo aver precisato che sarà un’opinionista cinica e pungente, ma certamente non democristiana (“Non mi si ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 22 luglio 2021)diil Gf Vip è lapiùche hoinmia“.è pronta a tuffarsi in una nuova avventura. Da settembre, la moglie di Paolo Bonolis sarà infatti, insieme ad Adriana Volpe, opinionista del Grande Fratello Vip 6, condotto per la terza volta consecutiva da Alfonso Signorini. Un’esperienza che permetterà alla donna di farsi conoscere maggiormente. Dopo aver precisato che sarà un’opinionista cinica e pungente, ma certamente non democristiana (“Non mi si ...

