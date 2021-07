Sonego | “Obbiettivo a Tokyo è una medaglia | poi sogno le Atp Finals a Torino”

(Di giovedì 22 luglio 2021) “E’ importante vivere questa esperienza a mille, non tralasciando niente, allenarmi e godermi tutto quello che viene, si spera e si prova per l’Italia a conquistare una. Giochi per il tuo Paese ed è importante dare qualcosa di più”. Lo ha detto l’azzurro Lorenzo, numero 26 del ranking mondiale all’Adnkronos, sul torneo olimpico che sta per prendere il via a. “Per il resto della stagione l’è quello di continuare a salire in classifica, avendo comele Atpdi, la mia città, che mi piacerebbe giocare, poi vorrei riuscire ad ...

Matteo Berrettini e Lorenzoorgoglio italiano sull'erba londinese di Wimbledon. Il tennista romano e quello piemontese, ... il mioè diventare un miglior giocatore in campo e fuori. ...Sono pronto a mettermi ancora di più in gioco con l'di migliorare'. 'Sono sincero con ... Fabio Fognini , Lorenzoe Camila Giorgi e Jasmine Pasolini : "Per me, come per qualsiasi ...“E’ importante vivere questa esperienza a mille, non tralasciando niente, allenarmi e godermi tutto quello che viene, si spera e si prova per l’Italia a conquistare una medaglia. Giochi per il tuo Pae ...“Per me è la prima volta alle Olimpiadi. Sarò alla cerimonia e sarà un’emozione ancora maggiore. Sarà un po’ stancante ma è una cosa bella, l’ho sempre vissuta in televisione ed essere presente ad una ...