Sondaggi Tecnè | Comunali Milano | parità tra Sala e Bernardo

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 22 luglio 2021) L’esito delle elezionidiè quanto mai incerto. Se prima dell’estate la rielezione diera data per scontata ora non lo è più. La scelta del centrodestra di candidare il civico Lucaha sparigliato le carte e rimesso in gioco la partita. Secondo irealizzati dall’Istitutoper Quarta Repubblica, al primo turno il pediatra voluto fortemente da Salvini e il sindaco uscente otterrebbero la stessa percentuale di voti (44%), terzo col 6% il candidato del Movimento 5 Stelle ancora da individuare mentre gli altri candidati tutti insieme ...