Sondaggi Supermedia You Trend | Meloni sorpassa Salvini

(Di giovedì 22 luglio 2021) Dopo un lungo inseguimento, Fratelli d’Italia scalza la Lega al primo posto tra le liste che gli italiani voterebbero maggiormente al momento, sia pure per un soffio (lo 0,1%). Sono i dati delYou. Era da quasi tre anni che la Lega deteneva il primo posto, conquistato durante la pausa estiva dell’agosto 2018 ai danni del Movimento 5 stelle. Al terzo posto c’è sempre il Pd 19,5 (+0,1). Altro dato rilevante è appunto quello di M5S, che continua a calare e scende sotto il 15%. Fa un discreto balzo in avanti Azione (+0,5%), forse beneficiando della candidatura di Carlo Calenda a sindaco di Roma. Ecco i dettagli ...

La lunga rincorsa si conclude finalmente col sorpasso. A certificare la scalata di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni come primo partito adesso è anche ladeirealizzata da Youtrend. Il dato, cioè, che raduna tutte le rilevazioni dei vari istituti e ne traccia una media. In pratica, la fotografia più attendibile del quadro politico. ......5 (+0,1) M5S 14,9 ( - 0,8) Forza Italia 7,6 ( - 0,3) Azione 3,6 (+0,5) Italia Viva 2,2 (+0,2) Sinistra Italiana 2,1 (+0,1) Art.1 - MDP 2,1 (+0,2) +Europa 1,7 ( - 0,1) Verdi 1,6 (=)aree ...Al terzo posto tra le liste che oggi gli italiani voterebbero maggiormente c’è sempre il Pd 19,5 (+0,1). Scende sotto il 15% il M5s ...La lunga rincorsa si conclude finalmente col sorpasso. A certificare la scalata di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni come primo partito adesso ...