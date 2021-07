Softball | Olimpiadi Tokyo | Stati Uniti e Giappone a punteggio pieno dopo due giornate

(Di giovedì 22 luglio 2021) Si è chiusa questa mattina la seconda giornata del round robin del torneo olimpico di, che la ha lasciato in testa alla classifica solamente due formazioni, ovvero, le principali favorite alla medaglia d’oro, soffrendo tuttavia più del previsto. Iniziamo il nostro recap con il successo prezioso delle ragazze statunitensi nel derby nordamericano contro il Canada, al termine di una partita molto difficile e risolta solamente per 1-0. Decisivo in singolo nel quinto inning di Amanda Chidester, che ha spedito a casa base Hayle McCleney. Ben sette le valide degli...

Advertising

Marylena_88 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TOKYO 2020 SOFTBALL, ITALIA-AUSTRALIA FINISCE 0-1 Azzurre ancora senza vittoria #SkySport #Tokyo2020 #Olimpiadi #So… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 SOFTBALL, ITALIA-AUSTRALIA FINISCE 0-1 Azzurre ancora senza vittoria #SkySport #Tokyo2020… - STnews365 : Tokyo 2020, l'Italia del softball battuta dall'Australia. Dopo aver perso con gli Stati Uniti, le Azzurre vengono s… - magizito : Un orso allo stadio di softball delle Olimpiadi di Tokyo 2020 - Maiosopraosotto : La medaglia la vedremo con il binocolo nel #softball. #Olimpiadi #GiochiOlimpici #Rai2 #OlympicSoftball… -

Ultime Notizie dalla rete : Softball Olimpiadi

RISULTATITOKYO 2020: ITALIA NELSiamo nel vivo di una nuova entusiasmante giornata dedicata ai risultati delle2020 di Tokyo: mancano circa 24 ore alla cerimonia inaugurale dei ...DIRETTA ITALIA AUSTRALIA (0 - 1) AZZURRE IN DIFFICOLTÀ Siamo nel vivo della diretta tra Italia e Australia , secondo incontro per ilalle2020 di Tokyo e per il momento il risultato sorride alle aussie per 1 - 0 quando mancano appena due innings alla conclusione. E' dunque un momento complicato per la squadra ...Olimpiadi Tokyo 2020, softball: Italia sconfitta 1-0 dall'Australia, si complica la strada verso i primi quattro posti. E sabato c'è il Giappone ...Si è chiusa questa mattina la seconda giornata del round robin del torneo olimpico di softball, che la ha lasciato in testa alla classifica solamente due formazioni, ovvero Stati Uniti e Giappone, le ...