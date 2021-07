Softball, Olimpiadi Tokyo: l’Italia si arrende 0-1 all’Australia, per il bronzo si fa dura (Di giovedì 22 luglio 2021) Un unico punto condanna l’Italia nella seconda partita delle Olimpiadi di Tokyo. Per il Softball azzurro lo 0-1 contro l’Australia significa, al di là della minima differenza tra le due squadre oggi, un momento che determina più tranquillità per le oceaniche nella corsa alla finale per il bronzo, che ora la squadra di Federico Pizzolini vede più lontana. Prossimo impegno tra due giorni alle 13:00 italiane, con le padrone di casa del Giappone che oggi sono state messe a dura prova dal Messico (3-2 il finale). Il momento in cui l’Italia va più vicina al punto arriva nel ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021) Un unico punto condannanella seconda partita delledi. Per ilazzurro lo 0-1 contro l’Australia significa, al di là della minima differenza tra le due squadre oggi, un momento che determina più tranquillità per le oceaniche nella corsa alla finale per il, che ora la squadra di Federico Pizzolini vede più lontana. Prossimo impegno tra due giorni alle 13:00 italiane, con le padrone di casa del Giappone che oggi sono state messe aprova dal Messico (3-2 il finale). Il momento in cuiva più vicina al punto arriva nel ...

