Slittino | sarà Winterberg a sostituire la pista di Königssee dopo i danni causati dalle inondazioni

(Di giovedì 22 luglio 2021) A seguito degli ingentidalla alluvione del 17 luglio 2021 che ha devastato ladi(Germania), la tappa della Coppa del Mondo di2021-2022 prevista sul tracciato teutonico per il weekend dell’1-2 gennaio 2022, deve essere ovviamente annullata. I pesantidalla frana che ha investito il budello bavarese e le, renderanno impossibile la disputa delle gare per almeno un anno secondo i proprietari della. A seguito di una riunione del Comitato Esecutivo della FIL, si è deciso ...

