Skriniar: “Obiettivo scudetto bis, stavolta sono gli altri che devono inseguire” (Di giovedì 22 luglio 2021) Il difensore dell’Inter, Milan Skriniar, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha dichiarato gli obiettivi stagionali della squadra nerazzurra, cominciando nel tentativo di centrare lo scudetto anche nella prossima stagione: “La vittoria dello scudetto? La sensazione è bellissima, ce lo siamo davvero meritati. E vedercelo cucito addosso dà carica e fiducia per il futuro. Provare a vincerlo di nuovo? Sicuramente sì, dopo aver vinto il campionato non si può puntare a qualcosa di inferiore. Lavoreremo per ripeterci, anche se sappiamo che non sarà facile. Dobbiamo puntare a vincere ogni partita per dimostrare di essere ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 luglio 2021) Il difensore dell’Inter, Milan, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha dichiarato gli obiettivi stagionali della squadra nerazzurra, cominciando nel tentativo di centrare loanche nella prossima stagione: “La vittoria dello? La sensazione è bellissima, ce lo siamo davvero meritati. E vedercelo cucito addosso dà carica e fiducia per il futuro. Provare a vincerlo di nuovo? Sicuramente sì, dopo aver vinto il campionato non si può puntare a qualcosa di inferiore. Lavoreremo per ripeterci, anche se sappiamo che non sarà facile. Dobbiamo puntare a vincere ogni partita per dimostrare di essere ...

