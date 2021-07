Simone Biles difende Vanessa Ferrari dagli haters (Di giovedì 22 luglio 2021) Carinerie tra colleghe, alla faccia degli Haters. E nel segno del rispetto su cui poggiano i cinque cerchi olimpici. Dunque: Vanessa Ferrari viene insultata sui social (manco per colpa sua: è uno scambio di persona), Simone Biles la difende. Esercizi di ginnastica verbale, in attesa delle gare. Un polverone, scatenato da una vecchia storia ormai dimenticata. E’ il pedaggio obbligato alle Olimpiadi più social di sempre, i Giochi senza spettatori ma con un pubblico planetario, pronto a scatenarsi facendo rullare le dita sullo smartphone. Leggi su vanityfair (Di giovedì 22 luglio 2021) Carinerie tra colleghe, alla faccia degli Haters. E nel segno del rispetto su cui poggiano i cinque cerchi olimpici. Dunque: Vanessa Ferrari viene insultata sui social (manco per colpa sua: è uno scambio di persona), Simone Biles la difende. Esercizi di ginnastica verbale, in attesa delle gare. Un polverone, scatenato da una vecchia storia ormai dimenticata. E’ il pedaggio obbligato alle Olimpiadi più social di sempre, i Giochi senza spettatori ma con un pubblico planetario, pronto a scatenarsi facendo rullare le dita sullo smartphone.

Agenzia_Ansa : Gli haters contro Vanessa Ferrari, Simone Biles la difende. Polemica social per una frase del 2013, ma era di un'al… - annettenaps : @tode_luca2016 @ferrarivany Certo perché Simone biles, campionessa olimpionica e con 5 titoli mondiali ha bisogno di un occhio di riguardo. - limitless271828 : Questo salto è stato eseguito in una competizione, non vedo l'ora di rivederlo. La facilità con cui sembra eseguirl… - vitasportivait : RT @Enzobruno9: In generale dico solo ancora Simone Biles. Per l'Italia spero proprio Paola Egonu, perché vorrebbe dire che... - Enzobruno9 : In generale dico solo ancora Simone Biles. Per l'Italia spero proprio Paola Egonu, perché vorrebbe dire che... -