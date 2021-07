“Side-Eye NYC V1 IV” | il nuovo album di Pat Metheny | ecco quando

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 22 luglio 2021) Uscirà il 10 settembre ildel leggendario chitarrista vincitore di 20 Grammy Award. Disponibile il primo singolo “It Starts When We Disappear” Il 10 settembre uscirà “-Eye NYC (V1.IV)”, ildi Pat, leggendario chitarrista vincitore di 20 Grammy Award, pubblicato da Modern Recordings/BMG. L’, già disponibile in pre-order al seguente link https://pat.lnk.to/EyeNYC, vede la partecipazione di musicisti accuratamente scelti, tra cui alcuni dei più innovativi e interessanti nuovi strumentisti ...