Sicurezza stradale, lavori in Costiera amalfitana (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Provincia di Salerno procede nei numerosi lavori già avviati per la messa in Sicurezza della propria rete viaria. In particolare sono in corso vari interventi in Costiera Amalfitana. "Sulla ex SS 366 (cosiddetta Agerolina) – afferma il Presidente Michele Strianese – nel comune di Furore sono stati sistemati alcuni muretti laterali, così come si sta facendo a Ravello sulla SP 373 cosiddetta Castiglione/Ravello, dove sono in corso lavori per messa in Sicurezza dei muretti laterali e del manto stradale. lavori anche a Scala sulla SP 20 dove ...

