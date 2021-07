“Sicilymovie” | il Festival del Cinema di Agrigento ospita Edoardo Leo

(Di giovedì 22 luglio 2021) L’attore e regista romano è tra gli ospiti d’onore di, kermesse internazionale dedicata a corti, documentari e videoclip Grande attesa per la sesta edizione del “deldi” che si svolgerà in quattro serate dal 22 al 25 luglio nella suggestiva cornice della Valle dei Templi. Ilinternazionale, dedicato a cortometraggi, documentari e videoclip, si inserisce nella rassegna di eventi “Un’estate mitica alla Valle” promossa dal Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi e fortemente voluta dal direttore Roberto Sciaratta ...

24 Luglio: Presentazione del libro Hong Kong, ...Comunicato stampa. Grande attesa per la sesta edizione del "Sicilymovie - Festival del cinema di Agrigento" che si svolgerà in quattro serate dal 22 al 25 luglio nella sugges ...Quattro serate di cinema, oltre cinquanta cortometraggi da proiettare, tredici Paesi in gara dai quattro angoli del mondo.