Sì del Senato al decreto Sostegni bis. E il governo chiede la fiducia anche sul decreto Recovery: proteste di FdI (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Senato ha approvato con 213 voti a favore, 28 contrari e una astensione il disegno di legge di conversione del decreto Sostegni bis, già approvato dalla Camera, sul quale il governo aveva posto la fiducia. Intanto l'esecutivo ha confermato l'intenzione di porre la fiducia a Montecitorio anche sul decreto Recovery, tra le proteste di Fratelli d'Italia che ha abbandonato in anticipo la conferenza dei capigruppo.

