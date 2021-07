“She-Hulk”, Josh Segarra new entry nel cast della serie Marvel (Di giovedì 22 luglio 2021) “She-Hulk“, Josh Segarra sarà nel cast della nuova serie Marvel. La serie si concentrerà su She-Hulk, alias Jennifer Walters, cugina dell’eroe Marvel interpretato da Mark Ruffalo. La nuova serie Marvel che vedrà protagonista Tatiana Maslany. L’attore Josh Segarra si aggiunge quindi al cast di She-Hulk, la nuova serie Marvel con Tatiana Maslany protagonista. In attesa che l’opera venga ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 luglio 2021) “She-“,sarà nelnuova. Lasi concentrerà su She-, alias Jennifer Walters, cugina dell’eroeinterpretato da Mark Ruffalo. La nuovache vedrà protagonista Tatiana Maslany. L’attoresi aggiunge quindi aldi She-, la nuovacon Tatiana Maslany protagonista. In attesa che l’opera venga ...

Advertising

brekkerhelvars : JOSH SEGARRA IS ON SHE HULK HOLY SHIT SKSJSJSJA - 3cinematographe : She-Hulk: anche Josh Segarra sarà nel cast della nuova serie Marvel - SerieTvserie : “She-Hulk”: Josh Segarra si è unito al cast - cinemaniaco_fb : ?????????????? She-Hulk: Josh Segarra entra nel cast della serie - AmorexleserieTV : #SheHulk: Josh Segarra si è unito al cast -