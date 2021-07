Shailene Woodley tra le protagoniste della serie Three Women (Di giovedì 22 luglio 2021) L'attrice Shailene Woodley farà parte del cast della serie Three Women, tratta dal libro scritto da Lisa Taddeo. Shailene Woodley sarà la protagonista di Three Women, una serie tratta dal libro scritto da Lisa Taddeo che si occuperà dell'adattamento per il piccolo schermo. Il progetto sarà realizzato per Showtime che ha ottenuto nel 2019 i diritti televisivi dell'opera letteraria. Le riprese di Three Women inizieranno in autunno e nelle puntate, della ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 luglio 2021) L'attricefarà parte del cast, tratta dal libro scritto da Lisa Taddeo.sarà la protagonista di, unatratta dal libro scritto da Lisa Taddeo che si occuperà dell'adattamento per il piccolo schermo. Il progetto sarà realizzato per Showtime che ha ottenuto nel 2019 i diritti televisivi dell'opera letteraria. Le riprese diinizieranno in autunno e nelle puntate,...

Ultime Notizie dalla rete : Shailene Woodley Da Falling di Viggo Mortensen al film tratto dal romanzo di Elena Ferrante: il listino BIM per il 2021 e 2022 Nel cast, nel ruolo della protagonista, Shailene Woodley . Storie di madri e padri Passiamo ora a storie dal contenuto drammatico, focalizzate principalmente sul rapporto tra genitori e figli. La ...

Big Little Lies: si parla di una terza stagione ... l'autrice dei romanzi da cui è tratta la serie, sarebbe al lavoro per un nuovo libro che riporterebbe in vita le Monterey Five : ossia il gruppo formato da Nicole, Reese, Shailene Woodley, Zoe ...

