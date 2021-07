Sex and the City diventa And just like that…: tutto quello che sappiamo sulla nuova serie tv (Di giovedì 22 luglio 2021) Le ragazze sono tornate! A New York sono iniziate le riprese di And just like that… Il sequel di Sex and the City. E la Grande Mela è tornata a essere il set della serie glam per eccellenza dei primi anni 2000. Con decine e decine di persone ammassate dietro le transenne per cercare di sbirciare Carrie, Miranda e Charlotte. Anche solo per un istante. Ma cosa è successo nelle loro vite da quando le abbiamo lasciate alla fine del secondo film nel 2010? Alcune indiscrezioni erano già uscite, ma ora che il set è stato davvero aperto, ne sappiamo molto di più. Ecco. Sarah Jessica Parker è di ... Leggi su amica (Di giovedì 22 luglio 2021) Le ragazze sono tornate! A New York sono iniziate le riprese di AndIl sequel di Sex and the. E la Grande Mela è tornata a essere il set dellaglam per eccellenza dei primi anni 2000. Con decine e decine di persone ammassate dietro le transenne per cercare di sbirciare Carrie, Miranda e Charlotte. Anche solo per un istante. Ma cosa è successo nelle loro vite da quando le abbiamo lasciate alla fine del secondo film nel 2010? Alcune indiscrezioni erano già uscite, ma ora che il set è stato davvero aperto, nemolto di più. Ecco. Sarah Jessica Parker è di ...

Advertising

schifitor : Son certo che col reboot di Sex and the City ogni cosa tornerà al suo posto e tutto riprenderà ad andare per il ver… - Teleblogmag : Ecco tutti gli appuntamenti televisivi della serata! #GuidaTV - EscortTokyoJP : [Roppongi, Tokyo] Sex Escort and Erotic Entertainment town - x_movy : BANGBROS - God Bless America, Gabriella Paltrova, and Anal Sex #america #anal #analsex #bangbros #sex - NavoegG : Marquei como visto Sex and the City - 1x7 - The Monogamists -