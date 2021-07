Scuola, obbligo vaccinazione per tutti. Lettera (Di giovedì 22 luglio 2021) Inviata da Mario Bocola - Per uscire dalla situazione pandemica in cui ci troviamo ed iniziare il nuovo anno scolastico in sicurezza tutto il personale della Scuola deve essere vaccinato. Allo stesso modo si devono vaccinare tutti gli studenti e ancor di più tutta popolazione italiana!. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 22 luglio 2021) Inviata da Mario Bocola - Per uscire dalla situazione pandemica in cui ci troviamo ed iniziare il nuovo anno scolastico in sicurezza tutto il personale delladeve essere vaccinato. Allo stesso modo si devono vaccinaregli studenti e ancor di più tutta popolazione italiana!. L'articolo .

Advertising

Agenzia_Ansa : Scuola, la richiesta dei presidi: 'Oltre al green pass, serve l'obbligo del vaccino per i docenti'. Primo incontro… - SkyTG24 : Vaccini Covid e scuola, Figliuolo: 'Priorità a studenti'. I presidi: 'Obbligo per docenti' - ItaliaViva : 'Chi ha il Green Pass deve essere tutelato. Da parte mia, ribadisco la mia posizione: chi lavora a scuola o negli o… - orizzontescuola : Scuola, obbligo vaccinazione per tutti. Lettera - DAVIDPARENZO : Fatemi capire: l’associazione nazionale dei Presidi dice “sì all’obbligo vaccini per tornare a scuola in Sicurezza… -