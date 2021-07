Scuola, ministero: per la ripresa in presenza 'vaccinazione doverosa' (Di giovedì 22 luglio 2021) In vista del prossimo anno scolastico 'l'obiettivo prioritario è assicurare la didattica in presenza' e per questo è 'eticamente doverosa la vaccinazione' del personale. Lo scrive in una circolare il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 luglio 2021) In vista del prossimo anno scolastico 'l'obiettivo prioritario è assicurare la didattica in' e per questo è 'eticamentela' del personale. Lo scrive in una circolare il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Scuola, la richiesta dei presidi: 'Oltre al green pass, serve l'obbligo del vaccino per i docenti'. Primo incontro… - MediasetTgcom24 : Scuola, ministero: per ripresa in presenza 'vaccinazione eticamente doverosa' #scuola - qn_giorno : Scuola in presenza a settembre, il ministero agli insegnanti: 'Etico vaccinarsi' - fisco24_info : Ministero: scuola in presenza, vaccinazione doverosa: Il Capo Dipartimento scrive agli istituti - infoitinterno : Scuola, ministero: “Vaccinazione docenti e studenti essenziale per presenza” -