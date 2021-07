Scuola, il Sostegni bis è uno schiaffo a noi insegnanti non abilitati. A Sassoli chiedo: spinga perché l’Italia si adegui alla normativa europea (Di giovedì 22 luglio 2021) di Simona Carbone Egregio Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, sono un’insegnante italiana e le scrivo questa mail per manifestare un profondo e, credo, condivisibile disorientamento per alcuni meccanismi che stanno stritolando la categoria, ormai da anni, immeritatamente e per motivi diversi. Per quanto mi riguarda presto servizio con contratti annuali, da ormai circa dieci anni, nella Scuola secondaria; il servizio, però, iniziò nella Scuola primaria molti anni prima, con contratti saltuari. Nonostante un traguardo faticosamente conquistato, visto il grande desiderio di insegnare una materia che amo molto, sento sulla mia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) di Simona Carbone Egregio Presidente del Parlamento Europeo, David, sono un’insegnante italiana e le scrivo questa mail per manifestare un profondo e, credo, condivisibile disorientamento per alcuni meccanismi che stanno stritolando la categoria, ormai da anni, immeritatamente e per motivi diversi. Per quanto mi riguarda presto servizio con contratti annuali, da ormai circa dieci anni, nellasecondaria; il servizio, però, iniziò nellaprimaria molti anni prima, con contratti saltuari. Nonostante un traguardo faticosamente conquistato, visto il grande desiderio di insegnare una materia che amo molto, sento sulla mia ...

