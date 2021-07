Scuola, il piano dei presidi per la ripartenza: obbligo di vaccino per tutto il personale. Dad come ultima spiaggia (Di giovedì 22 luglio 2021) La Scuola è pronta a ripartire con le lezioni in presenza ma anche in questo caso potrebbero essere presi provvedimenti per far sì che tra le aule e i banchi non si diffondano contagi da Coronavirus, cosa che potrebbe inevitabilmente portare all’ennesimo stop. Cresce dunque il fronte dei favorevoli all’obbligo del vaccino per il personale scolastico. A farsi portavoce dell’iniziativa sono i presidi in attesa di incontrare il ministero dell’Istruzione. Il dibattito è spaccato: da una parte le Regioni che auspicano almeno l’applicazione del Green pass nelle scuole in cui dovessero verificarsi eventuali ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 luglio 2021) Laè pronta a ripartire con le lezioni in presenza ma anche in questo caso potrebbero essere presi provvedimenti per far sì che tra le aule e i banchi non si diffondano contagi da Coronavirus, cosa che potrebbe inevitabilmente portare all’ennesimo stop. Cresce dunque il fronte dei favorevoli all’delper ilscolastico. A farsi portavoce dell’iniziativa sono iin attesa di incontrare il ministero dell’Istruzione. Il dibattito è spaccato: da una parte le Regioni che auspicano almeno l’applicazione del Green pass nelle scuole in cui dovessero verificarsi eventuali ...

Advertising

gualtierieurope : #Roma, opportunità e crescita per le nuove generazioni: un sindaco della notte per una movida sicura, un nuovo mode… - TargatoCN : Piano dimensionamento scuola, Marello (Pd): 'Fondamentale l’importanza di una corretta pianificazione scolastica da… - elerub11 : RT @Open_gol: Il piano dei presidi per riprendere la scuola in presenza sarà discusso entro la prossima settimana con il ministro Bianchi.… - giorgiovascotto : RT @Open_gol: Il piano dei presidi per riprendere la scuola in presenza sarà discusso entro la prossima settimana con il ministro Bianchi.… - andvaccaro : RT @Open_gol: Il piano dei presidi per riprendere la scuola in presenza sarà discusso entro la prossima settimana con il ministro Bianchi.… -