Scuola, il ministero ai presidi: "A settembre riapriamo in presenza". Maturità 2021: crescono gli studenti che ottengono 100 e la lode (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Cts: "Anche sotto il metro di distanza in classe, basta la mascherina. No alla Dad, ricorrere all'obbligo vaccinale". L'Esame di Stato sarà il 22 giugno 2022, nuovamente con lo scritto di Italiano

