Scuola e Green pass | istituto di Napoli lo richiederà a docenti e studenti

(Di giovedì 22 luglio 2021) Dal 1° settembre, il Convitto nazionale "Vittorio Emanuele II" di Napoli richiederà l'attestazione di avvenuta vaccinazione, il green pass, sia per il personale scolastico che per gli allievi. E' quanto previsto da una circolare a firma di Silvana Dovere, dirigente scolastico del Convitto con sede a piazza Dante che comprende scuola primaria, secondaria di primo grado, liceo scientifico, liceo classico europeo e liceo scientifico sportivo. Nella comunicazione si richiama la circolare numero 1107 di oggi del Ministero dell'Istruzione riguardante l'avvio dell'anno scolastico 2021-22.

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Green

Tecnica della Scuola

È quanto previsto da una circolare a firma di Silvana Dovere, dirigente scolastico del Convitto con sede a piazza Dante che comprende scuola primaria, secondaria di primo grado, liceo scientifico, liceo classico europeo e liceo scientifico sportivo. Il green pass è una misura che dà serenità e non toglie serenità. All'appello mancano provvedimenti riguardanti scuola, trasporti e lavoro che, assicura il premier, saranno affrontati molto presto. Dal 1° settembre, il Convitto nazionale «Vittorio Emanuele II» di Napoli richiederà l'attestazione di avvenuta vaccinazione, il green pass, sia per il personale scolastico che per gli allievi. «Gli appelli a non vaccinarsi sono inviti a morire, oppure a far morire»: Mario Draghi risponde a una domanda sul dissenso di Matteo Salvini, evita però di citarlo, sfugge la polemica diretta.