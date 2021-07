Sci alpino, Marta Bassino e Sofia Goggia iniziano a fare sul serio con una settimana di lavoro a Les Deux Alps (Di giovedì 22 luglio 2021) Si anima la preparazione della squadra italiana di sci verso la Coppa del Mondo 2021-2022. Federica Brignone sarà impegnata da domani, venerdì 23 luglio fino al 26, in quel di Les Deux Alps (Francia), mentre le altre due componenti del gruppo Elite femminile, Marta Bassino e Sofia Goggia, saranno a loro volta nella località francese dal 25 al 30 luglio, per macinare chilometri sulla neve dopo un lungo periodo di preparazione atletica. A guidare l’allenamento sarà il direttore tecnico Gianluca Rulfi, con il supporto di Luigi Devizzi, Daniele Simoncelli e Marcello Tavola. Saranno presenti ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021) Si anima la preparazione della squadra italiana di sci verso la Coppa del Mondo 2021-2022. Federica Brignone sarà impegnata da domani, venerdì 23 luglio fino al 26, in quel di Les(Francia), mentre le altre due componenti del gruppo Elite femminile,, saranno a loro volta nella località francese dal 25 al 30 luglio, per macinare chilometri sulla neve dopo un lungo periodo di preparazione atletica. A guidare l’allenamento sarà il direttore tecnico Gianluca Rulfi, con il supporto di Luigi Devizzi, Daniele Simoncelli e Marcello Tavola. Saranno presenti ...

Al via la 100 Miglia del Monviso: Saluzzo capitale dell'ultra trail internazionale Di lì proseguirà per la massima pendenza seguendo le piste di sci fino a raggiungere la località ... Soccorso alpino, Soccorso radio, Anc e Ana. 650 sono infatti i volontari che gravitano intorno all'...

“Le mille rotelle” tutti pazzi per le rotelle a Sauze d’Oulx Tutti pazzi per le rotelle a Sauze d’Oulx. Sabato 24 luglio a Sauze d’Oulx è in programma una prima assoluta. La Scuola di Sci Sauze Project presenta la prima edizione di “Le Mille Rotelle”.

