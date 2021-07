Scherzò sull’Olocausto | licenziato il direttore della Cerimonia d’apertura di Tokyo 2020

Leggi su tpi

(Di giovedì 22 luglio 2021) Non c’è pace per le Olimpiadi di. Dopo i casi di Covid (in aumento), le proteste dei cittadini giapponesi e alcune defezioni importanti, nelle ultime ore è statoildello spettacolo organizzato per ladi apertura dei Giochi (in programma domani, 23 luglio), Kentaro Kobayashi. L’uomo è stato allontanato per delle battutacce durante una scenetta comica vecchia di decenni (risale al 1998) che fa riferimento all’Olocausto riemersa alla vigilia dell’inaugurazione di questi Giochi. “È venuto alla luce che durante una performance del passato – ha detto ai giornalisti il ...