Scanzi e la profezia invecchiata male sulla Meloni | “Al massimo arrivi al 5%…”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug – Andrea, una ne dice e cento non ne azzecca. Il parcheggiatore folle di Arezzo è oggi uno dei trend topic di Twitter e per uno che come lui si vanta di essere il più seguito dagli italiani non è una grande notizia, in realtà: perché il suo nome è al top solo in quanto “zimbello” per una suasu Giorgiamalissimo.il profeta di Arezzo: “al 5%” Il video che dileggia Andreaè stato diffuso questa mattina dalle pagine di Fratelli d’Italia, tra le quali ...