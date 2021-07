Scandalo alle Olimpiadi, rimosso il direttore della Cerimonia di apertura: le sue parole (del 1998) (Di giovedì 22 luglio 2021) Le Olimpiadi di Tokyo sono di nuovo al centro dell’attenzione, ma stavolta non è il coronavirus ad esserne la causa. Si tratta invece di Kentaro Kobayashi, il direttore della Cerimonia di apertura dei Giochi che, a poche più di ventiquattro ore dalla manifestazione, è stato rimosso dall’incarico per una serie di commenti e battute sull’Olocausto. Leggi anche -> La Cina minaccia “nuclearmente” il Giappone prima delle Olimpiadi: si teme la terza guerra mondiale Ad annunciarlo è stato il Comitato che organizza le Olimpiadi di Tokyo . Le ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 22 luglio 2021) Ledi Tokyo sono di nuovo al centro dell’attenzione, ma stavolta non è il coronavirus ad esserne la causa. Si tratta invece di Kentaro Kobayashi, ildidei Giochi che, a poche più di ventiquattro ore dalla manifestazione, è statodall’incarico per una serie di commenti e battute sull’Olocausto. Leggi anche -> La Cina minaccia “nuclearmente” il Giappone prima delle: si teme la terza guerra mondiale Ad annunciarlo è stato il Comitato che organizza ledi Tokyo . Le ...

