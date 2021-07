Sarah Ferguson parla dell’amica Diana: «Ci avevano etichettate come la santa e la peccatrice» (Di giovedì 22 luglio 2021) Sarah Ferguson negli anni Ottanta e Novanta non era popolare solo per la relazione col principe Andrea, che sposò nel 1986 e da cui ebbe due figlie, le principesse Eugenie e Beatrice. I media dell’epoca tanto parlarono, ma soprattutto sparlarono, anche della sua stretta amicizia con lady Diana. Era un continuo di critiche e confronti di cui la duchessa di York, a distanza di tanti anni, ha parlato per la prima volta in un’intervista a People. Leggi su vanityfair (Di giovedì 22 luglio 2021) Sarah Ferguson negli anni Ottanta e Novanta non era popolare solo per la relazione col principe Andrea, che sposò nel 1986 e da cui ebbe due figlie, le principesse Eugenie e Beatrice. I media dell’epoca tanto parlarono, ma soprattutto sparlarono, anche della sua stretta amicizia con lady Diana. Era un continuo di critiche e confronti di cui la duchessa di York, a distanza di tanti anni, ha parlato per la prima volta in un’intervista a People.

Ultime Notizie dalla rete : Sarah Ferguson Sarah Ferguson: Diana sarebbe fiera dei suoi figli e delle loro mogli Sarah Ferguson è cresciuta insieme alla principessa Diana e oggi dice che la sua amica sarebbe fiera vedendo che uomini sono diventati i suoi figli, e le donne che hanno sposato. "Sarebbe orgogliosa ...

Le grandi storie dei vestiti reali. Sarah Ferguson, la Sloane Ranger che sapeva volare Vanity Fair Italia Sarah Ferguson parla dell'amica Diana: «Ci avevano etichettate come la santa e la peccatrice» La duchessa di York in un intimo racconto a «People» ha ricordato che la sua amicizia con la principessa del Galles, negli anni Ottanta e Novanta, fu oggetto di critiche e sberleffi: «Per la stampa c' ...

