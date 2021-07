Santa Maria Maddalena: la discepola penitente, “l’Apostola degli Apostoli” (Di giovedì 22 luglio 2021) Santa Maria Maddalena, il 3 giugno Papa Francesco ha elevato la memoria di questa Santa al grado di festa. Oggi 22 Luglio, infatti, i cristiani celebrano la figura di Maria Maddalena. Una figura contorta nel panorama religioso cristiano, calunniata ingiustamente, adesso ha riconquistato la sua piena dignità di “discepola di Cristo”. Nel corso della storia del cristianesimo, la figura di Maria Maddalena ha avuto un’iconografia assai ricca e molto ben definita. Vediamo insieme la storia di questa Santa e alcune delle sue ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 luglio 2021), il 3 giugno Papa Francesco ha elevato la memoria di questaal grado di festa. Oggi 22 Luglio, infatti, i cristiani celebrano la figura di. Una figura contorta nel panorama religioso cristiano, calunniata ingiustamente, adesso ha riconquistato la sua piena dignità di “di Cristo”. Nel corso della storia del cristianesimo, la figura diha avuto un’iconografia assai ricca e molto ben definita. Vediamo insieme la storia di questae alcune delle sue ...

