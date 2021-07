Sanità: giunta Regione Lombardia approva proposta legge di riforma (Di giovedì 22 luglio 2021) Milano, 22 lug. (Adnkronos) - La giunta della Regione Lombardia ha approvato la revisione della legge regionale della sanitaria. Ora il testo sarà esaminato dal Consiglio regionale. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha annunciato "216 Case della comunità, 100 Distretti, 64 ospedali di comunità", ovvero "i punti di riferimento per la presa in carico dei lombardi e per l'attuazione della medicina di prossimità". La pandemia, ha spiegato, "ci ha lasciato delle ferite che sicuramente mai potranno rimarginarsi, ma anche la forza di ripartire più forti di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Milano, 22 lug. (Adnkronos) - Ladellahato la revisione dellaregionale della sanitaria. Ora il testo sarà esaminato dal Consiglio regionale. Il presidente della, Attilio Fontana, ha annunciato "216 Case della comunità, 100 Distretti, 64 ospedali di comunità", ovvero "i punti di riferimento per la presa in carico dei lombardi e per l'attuazione della medicina di prossimità". La pandemia, ha spiegato, "ci ha lasciato delle ferite che sicuramente mai potranno rimarginarsi, ma anche la forza di ripartire più forti di ...

Advertising

ombrysan : RT @ancoranna: @ombrysan @ilariacapua Per questi signori,chi dovrà pagare? sappiamo la risposta ,non si scomodi,ma lo faccia per dirmi per… - Marisab79879802 : RT @ancoranna: @ombrysan @ilariacapua Per questi signori,chi dovrà pagare? sappiamo la risposta ,non si scomodi,ma lo faccia per dirmi per… - ancoranna : @ombrysan @ilariacapua Per questi signori,chi dovrà pagare? sappiamo la risposta ,non si scomodi,ma lo faccia per… - lo_spiffero : 'La giunta Cirio spende sempre meno per le convenzioni'. E intanto s'allungano le liste d'attesa #Sanità #Piemonte - GiovanniLaScal6 : @SaverioBastian1 @P_M_1960 @IvaRuffo Cioè un giornalista scrive un articolo per giunta con errori clamorosi, vedasi… -