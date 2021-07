Sandra Oh è La Direttrice nel primo trailer della dramedy di Netflix (video): trama e cast (Di giovedì 22 luglio 2021) Sandra Oh sale in cattedra diventando La Direttrice nell’omonima serie Netflix, in arrivo a fine agosto: si tratta del debutto dell’attrice canadese di origine coreana, 50 anni appena compiuti e 2 Golden Globes in carriera, in un format originale dello streamer. Il primo trailer offre uno sguardo alla serie e ai personaggi che popolano la storia. Netflix presenta La Direttrice come “una serie dramedy“, che segue le vicende della Direttrice del Dipartimento di Inglese di un’importante università. La docente in questione ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 luglio 2021)Oh sale in cattedra diventando Lanell’omonima serie, in arrivo a fine agosto: si tratta del debutto dell’attrice canadese di origine coreana, 50 anni appena compiuti e 2 Golden Globes in carriera, in un format originale dello streamer. Iloffre uno sguardo alla serie e ai personaggi che popolano la storia.presenta Lacome “una serie“, che segue le vicendedel Dipartimento di Inglese di un’importante università. La docente in questione ...

